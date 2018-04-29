T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Tunus'ta protestolar: Bazı kentlere ordu birlikleri sevk edildi

Tunus'ta, hükümetin kesinti planlarına karşı gerçekleştirilen gösterilerde kamu binaları saldırıya uğradı. Polis, gösterilere biber gazıyla müdahale ediyor. Bazı kentlere asker sevk edildi.

29 Nisan 2018 20:30

Tunus'ta, hükümetin kesinti planlarına karşı gerçekleştirilen gösterilerde 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis, gösterilere biber gazıyla müdahale ediyor.

Gösterilerde yer yer kamu binaları saldırıya uğradı. Gösterileri bastırmak üzere bazı kentlere askeri birlikler sevk edildi.

Başbakan Yusuf Şahid göstericileri 'vandallıkla ve devleti zayıflatmaya çalışmakla' suçladı.

Gösteriler son günlerde, ülkenin başkenti Tunus dahil olmak 10 ayrı kentte düzenlendi.

Tunus'ta hükümetin hazırladığı 2018 bütçesinde birçok kemer sıkma önlemi yer alıyor. Yeni önlemler kapsamında katma değer vergisi başta olmak üzere çeşitli vergiler artırıldı. Vergi artışı sonucu olarak birçok mal ve hizmette zamlar yaşandı.

Protestolar geçen hafta barışçıl bir şekilde başladı ancak Pazartesi günü şiddet olayları yaşanmaya başladı.

Olayların en başından bu yana yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Hükümet göstericileri, polis arabalarını ateşe vermek ve yetkililere saldırmakla suçladı.

Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin ülkenin önde gelen kentlerinde bankaları, postaneleri ve kamu binalarını koruduğunu belirtti.

Göstericiler ise polisi, barışçıl protestolara şiddetle karşılık vermekle suçluyor. Cuma günü için kapsamlı gösteri çağrıları yapılıyor.

Tunus'ta 2011 yılında yaşanan devrim, Zeynel Abidin Bin Ali'nin 20 yıllık iktidarını sonlandırmıştı.

İsyanlar, Arap Baharı olarak adlandırılan süreci başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TunusPolisBazıGösterileriYusufYeniVergiPazartesiHükümetBakanlığıCumaZeynel Abidin Bin AliArap Baharı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24