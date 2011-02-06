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Dünya

TUNUS'TA POLİS MERKEZİNE SALDIRI TUNUS (A.A)

06 Şubat 2011 00:44

-TUNUS'TA POLİS MERKEZİNE SALDIRI TUNUS (A.A) - 05.02.2011 - Tunus'un kuzeyindeki El Kef kentinde, polis merkezine yangın bombaları ve taşlarla saldıran göstericilere polisin ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.  İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, göstericilerin polis merkezine saldırması üzerine, polisler de grubu dağıtmak üzere ateşle karşılık verdi.  Adı açıklanmayan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişinin, El Kef polis merkezi önünde toplandıklarını ve kent emniyet müdürünün, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle görevden alınmasını talep ettiklerini söyledi. 

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