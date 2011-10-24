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Dünya

Tunus'ta oylar sayılıyor TUNUS (A.A)

24 Ekim 2011 01:52

-Tunus'ta oylar sayılıyor TUNUS (A.A) - 23.10.2011 - Tunus'ta anayasayı hazırlamak ve yeni rejimin temellerini atmakla yükümlü Ulusal Kurucu Meclis'in üyelerini belirlemek üzere yapılan seçimde oy verme işlemi sona erdi. Tunuslular tarihlerinin özgür ve çoğulcu ilk seçimlerine büyük ilgi gösterdi ve katılımın yüksek olduğu gözlendi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri oyları saymaya başladı. Bağımsız Seçim Kurulu (Isie) Başkanı Kemal Cendubi, sandıkların kapanmasından kısa süre önce katılımın yüzde 70'e yaklaştığını belirterek, resmi olmayan kesin sonuçların yarın, resmi sonuçların da sonraki gün öğleden sonra açıklanacağını söyledi. Seçimlerin genel olarak sükunet içinde geçtiği gözlendi. Bu arada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi adına gözlemci olarak seçimleri izleyen AGİT-PA Türk grubu Başkanı AK Parti Milletvekilleri Emin Önen ve Ruhi Açıkgöz, MHP Milletvekili Münir Kutluata ile Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Akıl Algan başkent Tunus'un yoksul semtlerinden birindeki bir ilkokula kurulan sandıkta incelemelerde bulundu. Yüksek katılımı gözlemleyen Türk parlamenter heyetine halk, özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.

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