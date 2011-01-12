-TUNUS'TA OLAYLAR DİNMİYOR TUNUS (A.A) - 12.01.2011 - Tunus Başbakanı Muhammed Gannuşi İçişleri Bakanı Refik Belhac Kacem'in azledildiğini duyurdu. Çatışmaların görüldüğü başkent Tunus'un batı mahallelerine ordu birliklerinin konuşlandırıldığı bildirildi. Kacem'in yerine eski bir akademisyen olan devlet bakanı Ahmed Friaa'nın atandığını belirten Başbakan, düzenlediği basın toplantısında, olaylar sırasında gözaltına alınanların tamamının serbest bırakılacağını da kaydetti. Başbakan, yolsuzluklarla ilgili bir soruşturma komitesinin kurulacağını da sözlerine ekledi. -ASKERİ BİRLİKLER KONUŞLANDIRILDI- Çatışmaların görüldüğü başkent Tunus'un batı mahallelerine ordu birliklerinin konuşlandırıldığı bildirildi. Tunus ordu kaynakları, dün gece göstericilerle güvenlik kuvvetleri arasında çıkan olayların ardından, krizin patlak verdiği günden beri bugün ilk kez birliklerin başkent Tunus ve batı mahallelerinde görüldüğünü duyurdu. Bu gelişmenin, muhalefet kaynaklarının Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı General Raşid Ammar'ın azledildiğini ileri sürdüğü saatlere rastladığına dikkat çekiliyor. Bu kaynaklar, General Ammar'ın, ülke geneline yayılan olayları bastırması için askere emir vermeyi reddettiğini ve aşırı güç kullanımı konusunda çekincelerini ortaya koyduğunu, ardından da yerine askeri istihbarat şefi Ahmed Şbir'in getirildiğini belirtiyor.