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Dünya

Tunus'ta muahalefet liderine suikast siyasi krizi derinleştirdi

İslamcı harekete muhalefetiyle tanınan Şükrü Belayid başkentte başından ve ensesinden vurularak öldürülmesinden sonra Tunus'ta siyasi kriz büyüdü

07 Şubat 2013 21:58

Tunus'ta önde gelen muhalefet liderlerinden Şükrü Belayid'in öldürülmesi ardından patlak veren siyasi kriz derinleşiyor.

Tunus Başbakanı Hamadi Cibali seçimlere kadar yönetimi ele almak üzere ülkenin ilk partiler dışı teknokrat hükümetinin oluşturulacağını açıkladı.

Ama ilk itiraz hükümetteki İslamcı En Nahda partisinden geldi. En Nahda'nın Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamid Celasi, bu kararın kendilerine danışılmadan alındığını, Tunus'un şu anda teknokratlara değil siyasi bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi. Celasi diğer partilerle koalisyon kurma amaçlı müzakereleri sürdüreceklerini söyledi.

 

Gösteriler

 

BBC TürkBaşbakan Hamadi Cibali teknokratlar hükümeti açıklamasını, önde gelen bir muhalifin öldürüldüğü ve bir çok kentte öfkeli protestoların patlak verdiği bir günün ardından yapmıştı.

Suikaste uğrayan Şükrü Belayid'in de mensup olduğu muhalif gruplar koalisyonu Halk Cephesi, bugün için genel grev çağrısı yapmıştı. İslamcı harekete muhalefetiyle tanınan Şükrü Belayid başkentte başından ve ensesinden vurularak öldürüldü.

Bu, Tunus'ta 2011 yılı Ocak ayında yaşanan halk hareketi ve yönetim değişiminden bu yana görülen ilk siyasi suikast oldu.

Başbakan Cibali televizyonlardan yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında hükümeti "siyasi bağlılıkları olmayan yetkin kişilerden" oluşturmaya karar verdiğini söyledi.

Cibali, yeni hükümetin görevinin en kısa zamanda yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetmekle sınırlı olacağını vurguladı.

 

Hükümeti istifaya çağırdırlar

 

Muhalif politikacı Belayid'in öldürülmesi dün ülkenin dört bir yanında öfkeli tepkilere yol açtı. Belayid işine gitmek üzere evinden çıktığı sırada vurulmuştu.

Binlerce kişi dün İçişleri Bakanlığı önünde toplanırken, kalabalıklar hükümeti istifaya çağırmış, yeni bir devrim talep eden sloganlar atmışlardı.

Belayid'in ölümüne tepki gösteren kalabalıklar Tunus'un merkezinde barikatlar kurarken, bir polis memuru protestocuların attığı taşlarla yaralanarak öldü.

Muhalefet hükümetteki İslamcı En Nahda partisinin Belayid'in öldürülmesinde parmağı olduğunu iddia ediyor.

Fakat partinin lideri Raşid Gannuşi cinayeti kınadı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise olay "iğrenç bir suikast" denerek kınandı.

 

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