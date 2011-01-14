-TUNUS'TA İSYAN YAYILIYOR TUNUS (A.A) - 14.01.2011 - Tunus'ta başkent Tunus'taki Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali karşıtı gösteriler, ülkenin başka birçok kentinde de düzenleniyor. Başkent Tunus'ta binlerce göstericinin içişleri bakanlığına yürüyüşleri polis barikatıyla engellenirken, olayların bir ay önce ilk başladığı ülkenin güneybatısındaki Sidi Buzid ile yakınındaki Receb kentlerinde, sayıları binleri bulan protestocular Bin Ali karşıtı gösterilere katıldı ve cumhurbaşkanının görevi terketmesini istedi. Güneydoğudaki Gafsa ile orta kesimlerdeki Kayruan kentlerinde de göstericiler dün akşam Bin Ali'nin olayların yatışması amacıyla uzattığı eli reddetti. Ülkenin tek işçi sendikası da bugün başkent Tunus bölgesinde iki saatlik genel grev çağrısı yaparken, internet kullanıcıları ve üniversite öğrencileri de gösterilerin sürmesi için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Bin Ali'ni dün akşamki konuşmasında bilgiye ve internete ulaşmada "tam özgürlük" güvencesi vermesinin ardından, engellenen internet sitelerine yeniden girilebiliyor. Tunus'un Avrupalı turistlerin gözdesi turistik kıyı kenti Hammamet'te ise dün gece yağma olaylarının meydana gelmesi üzerine, Belçika seyahat acentaları Tunus'ta tatilde bulunan yüzlerce müşterisini tahliye kararı aldı. Öte yandan, Tunus'un sürgündeki islamcı lideri Raşid Gannuşi, ülkede devam eden protesto hareketinin Cumhurbaşkanı Bin Ali rejimini süpüreceğine inandığını söyledi.