-TUNUS'TA İSYAN SÜRÜYOR TUNUS (A.A) - 18.01.2011 - Tunus'ta polis, yeni hükümeti protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Bölgedeki AFP muhabiri, polisin başkent Tunus'ta, yeni kurulan ulusal birlik hükümetinde devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Demokratik Anayasal Birlik Partisi'nden (RCD) üyelerin önemli bakanlıklara getirilmesini ya da görevlerine devam etmesini protesto eden yüz kadar göstericiyi göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak dağıttığını belirtti. Göstericilerin çoğunluğunu muhalefet partileri yandaşları ve sendikacıların oluşturduğu açıklandı. Öte yandan polisin Bin Ali rejimi tarafından yasaklanan İslamcı Ennahda (Uyanış) Partisinin eski lideri Sadık Şuru'ya sert şekilde müdahale ettiği belirtildi. Şuru, gösteri sırasında, "Yeni hükümet halkı temsil etmiyor ve düşmeli. RCD'ye hayır" dedi. 20 yıl cezaevinde yatan Şuru, 30 Ekimde salıverilmişti. Ennahda'nın Fransa'daki yetkililerinden Hüseyin Ceziri de Tunus'ta altı ay içinde yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceklerini, ancak genel seçimlere katılacaklarını belirterek, "Ennahda olmaksızın demokratik bir geçiş dönemi olmaz" dedi. Başbakan Muhammed Gannuşi'nin dün açıkladığı yeni kabineye de tepki gösteren Ceziri, kabinenin 24 üyesinin devrik devlet başkanının ekibinden eski bakanlar ile üç yasal muhaliften oluştuğunu, büyük oyuncuların dışlandığını söyledi. Ceziri, "Bu bir ulusal uzlaşma hükümeti değil, ulusal dışlama hükümeti" dedi. Öte yandan, rejimin değişmesindeki gösterilerde büyük rol oynayan Tunus'un merkezi işçi sendikası UGTT, yeni hükümeti tanımadığını açıkladı. Sendikanın sözcüsü İfa Nasır, Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) bugün yaptığı olağanüstü toplantı sonunda yeni hükümeti tanımama kararı aldığını belirterek, hükümetteki üç temsilcisine çekilme çağrısı yaptı.