Tunus'ta IŞİD saldırısı bastırıldı; 21 IŞİD'li öldürüldü

Tunus'un Libya sınırında yer alan Bingirdan kasabasında bulunan ordu kışlaları ve polis noktalarına saldırı düzenlendi. Saldırının ardından asker ve militanlar arasında çatışma çıkarken, operasyonda 21 militan öldürüldü.

Reuters’ın haberine göre, çatışmalarda beş sivil ve bir asker de hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Çatışmanın ardından sokakta cesetlerin olduğu görüldü. Hüseyin adlı bir bölge sakini, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Şafak vaktinde çok sayıda militan gördüm. Kalaşnikoflarıyla koşuyorlardı. IŞİD militanı olduklarını ve buraya ordu ve polise saldırmak için geldiklerini söylediler” ifadesini kullandı.

Yetkililer, çatışma alanının yakınlarında bulunan ve turistlerin sıklıkla gittiği Cerbe kasabasına giriş çıkışları durdurdu.

Tunus, IŞİD’in güçlenmeye başladığı Libya’dan militanların ülkeye girmesini engellemek amacıyla sınıra bir duvar inşa etmişti. Batılı askeri danışmanlar, Tunus’ta sınır güçlerini eğitiyor.