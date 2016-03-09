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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta cihatçılara karşı askeri operasyon

Tunus'ta IŞİD'in düzenlediği saldırılar sonrası radikallere karşı geniş çaplı askeri bir operasyon başlatıldı.

09 Mart 2016 11:25


Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde Salı akşamı düzenlenen askeri operasyonda en az 5 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. Libya sınırındaki Ben Gardane kentindeki operasyonda militanların silahlarına da el konulduğu belirtildi.

Tunus'un Ben Gardane kentinde Pazartesi günü üç askeri üsse düzenlenen saldırılar sonrası güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışma çıkmış, saatler süren çatışma sonrası 55 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Saldırılarda ölenlerden 36'sının cihatçı, 12'sinin güvenlik görevlisi ve 7'sinin de sivil olduğu belirtildi.

Tunus'ta ilk kez bu tür bir saldırı meydana geldiğini söyleyen Başbakan Habib Essid, saldırganların IŞİD bağlantısının tespit edildiğini de açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Tunus IŞİDBakanlığıSalıIŞİDBen GardanePazartesiBaşbakan Habib EssidDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/AG

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