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Dünya

TUNUS'TA BAŞBAKAN CUMHURBAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİ TUNUS (A.A)

14 Ocak 2011 22:38

-TUNUS'TA BAŞBAKAN CUMHURBAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİ TUNUS (A.A) - 14.01.2011 - Tunus Başbakanı Muhammed Gannuşi, cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak üstlendiğini açıkladı.  Başbakan, resmi TV kanalından halka hitap ederek, anayasaya saygılı olduğunu ve istikrarı yeniden sağlayacağını bildirdi.  "İktidar benim elimde" diyen Gannuşi, Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin bu görevi "geçici olarak yerine getiremeyeceğini" kaydetti.  El Cezire televizyonu ise Bin Ali'nin ülkeden ayrıldığını, cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak meclis başkanının üstlendiğini ileri sürdü.

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