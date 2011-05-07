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Dünya

TUNUS'TA 14 GAZETECİYE POLİS DAYAĞI TUNUS (A.A)

07 Mayıs 2011 00:35

-TUNUS'TA 14 GAZETECİYE POLİS DAYAĞI TUNUS (A.A) - 06.05.2011 - Tunus'un başkenti Tunus'ta dün ve bugün düzenlenen gösterileri izleyen yerel ve yabancı medya mensuplarından 14'ünün sivil giyimli polisler tarafından dövüldüğü bildirildi. Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNTJ) tarafından yapılan açıklamada, ''Sivil giyimli birçok polis memuru, gazeteci olduklarını bilmelerine rağmen zalimce gazetecilerİ dövmüş, fotoğraf makinelerini kırmış ve La Presse gazetesinin girişine kadar gazetecileri kovalamıştır'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu olayların basın özgürlüğüne karşı işlenen bir suç olduğu belirtilirken, polis memurlarının gazetecilere karşı baskıcı tutumunun kınandığı kaydedildi. Başkentin merkezinde  yüzlerce kişi yönetim karşıtı protesto düzenledi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki yönetim karşıtı protestolara ilham kaynağı olan Tunus'ta gerginliğin, dün eski İçişleri Bakanı Ferhat Rachi'nin, ocak ayında gösteriler yüzünden ülkesinden kaçan devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali yanlılarının darbe yapabileceği yolundaki açıklamaları üzerine arttığı belirtildi.

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