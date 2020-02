Portekiz Milli Takımı ve A Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçlarına çıkan Tunus'ta, oruçlu olan futbolcuların oruçlarını açmak için kaleciyle anlaştıkları ortaya çıktı.

Tunuslu futbolcuların, maç esnasında iftar vakti geldiği sırada kalecinin kendisini yere attığı görülürken, oruçlu futbolcuların da bu sayede su içip bir şeyler yedikleri kameralara yansıdı.

Hem Portekiz maçında hem de Türkiye karşısında aynı taktiği kullanan Tunuslu futbolcuların oruç açma anları;

Fun fact:

Tunisian National team has played the last two friendlies while fasting. So, whenever the time comes to break Fast. The players have an agreement that the GK would go down so they can get a moment to drink some water and get something to eat