-TUNUS YASEMENLERİN AÇMASINI BEKLİYOR TUNUS (A.A) - 23.02.2011 - Kuzey Afrika'da baskıcı yönetimlere karşı patlak veren isyanların fitilini ateşleyen Tunus halkı, ülke yönetiminde söz sahibi olmak için yeni taleplerle gösterilerini sürdürüyor. Zengin bitki örtüsü ve beyaz badanalı evleriyle tipik bir Akdeniz kenti olan başkent Tunus'un yerleşim bölgeleri ve sokakları, daha birkaç hafta önce ülkede bir devrim olmamış ve yönetimde belirsizlik yokmuş gibi görünüyor. Oysa hükümet binalarının bulunduğu kent merkezinde hemen her gün toplanan göstericiler, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak ve farklı taleplerini dile getirmek için seslerini yükseltiyor. Başkentin ana merkezlerinden Habib Burgiba Bulvarının büyük bölümü, tanklar ve askeri araçlar tarafından trafiğe kapanmış durumda. Resmi binaların büyük çoğunluğu dikenli tellerle çevrili ve halkın bazı kritik bölgelere yaklaşmasına izin verilmiyor. Bulvarın yakınındaki Kazba Meydanı, protesto gösterilerinin ana merkezi haline dönüşmüş. Şehrin büyük alışveriş merkezleri, iş merkezleri, önemli binalarının çevresinde ve ana caddelerinde askerler nöbet tutuyor. Ülkedeki otorite boşluğu nedeniyle asayiş sorununun son dönemde arttığı bildirilen kentte, geceyarısından sonra sokaklar boşalıyor. Hafta başında laik yönetimin sürmesi ve aşırıcılığın önlenmesi için düzenlenen gösterileri, binlerce kişinin katıldığı ve Fransa'nın yeni atadığı Büyükelçisi Boris Boillon'un özür dilemesi için yapılan gösteriler izledi. Başbakan Muhammed Gannuşi'nin istifa etmesi için de her gün binden fazla gösterici bir araya geliyor. Başkent Tunus'ta dün de yaklaşık bin kişi Libya'daki muhaliflere destek yürüyüşü yaptı. Çoğunluğunu genç Tunusluların oluşturduğu göstericiler, "Kaddafi defol" pankartları taşıyıp Libya'daki isyancılara destek sloganları attı. -"TEŞEKKÜRLER TUNUSLULAR"- AA muhabirinin konuştuğu protestocular, halkın demokrasiye ulaşmak için kararlılığının süreceğini ifade ediyor. Protestocular, ülkelerinin geleceğiyle ilgili kaygılarını ve eleştirilerini yüksek sesle ifade etseler de çoğu isimlerinin açıkça yazılmasından tedirginlik duyuyor. Protestocular, halkın talebinin parlamenter demokrasiye geçilmesi olduğunu ve devrik lider Zeynelabidin Bin Ali yönetiminden kimseyi istemediklerini vurguluyor. Diğer göstericilerle "Facebook üzerinden sözleştiklerini" anlatan ev kadını Nadya, heyecanla, "Bugün hükümette olan hiç kimse halk tarafından seçilmedi. Kendi yöneticilerimizi seçmek istiyoruz" diyor. Nadya, "ülkede aşırıcı grupların iktidara gelemeyeceğini, bunun halkı korkutmak için kullanılan bir propaganda olduğunu" belirtirken, "ülkede İslamcı hareketlere destek vereceklerin oranının da yüzde 20'lerde olduğunu" söylüyor. Nadya'nın grafik tasarımcısı kızı Kacem ve yanlarındaki diğer kadınlar da, ülkenin geleceğinden umutlu olduklarını ve "halkın gücüne inandıklarını" anlatıyor. Tunus'ta kadınlar, günlük hayatta, iş dünyasında ve gösterilerde ön saflarda yer alıyor. Tunus'ta orta sınıfın güçlü, eğitim seviyesinin yüksek olmasının, Bin Ali'nin devrilmesinin ardından düzenlenen kitlesel gösterilerde halkın "yıkıcı" hareket etmemesinin, şiddete başvurmamasının temel nedenlerinden olduğu belirtiliyor. Ülkenin içinden geçtiği sürecin önemli kanıtlarından biri de, duvarları kaplayan yazanı belirsiz yazılar. Devrik lider Bin Ali'yi istifaya çağıran, eleştiri dolu sloganların yanında, Facebook'u öven sözler ve kocaman harflerle yazılmış şu cümle yer alıyor: "Tunus'un demokratik insanları... Teşekkürler size!" Ülkede 17 Aralık 2010'da başlayan gösterilerde çekilmiş fotoğraflarla hazırlanmış, "devrim hatırası" 2011 takvimi de marketlerde satışa sunulmuş. Göstericilerin ellerinden düşürmedikleri Tunus bayrakları da market ve pazarlarda yoğun talep görüyor. Tunusluların gündelik yaşamı, komşu ülkelerde yaşayan "kardeşleri" için kaygılanacak kadar normale dönmüş olsa da, özellikle ekonomik açıdan ülkeyi zor günler bekliyor. Turizm gelirlerinin büyük önem taşıdığı ülkeye gelen turist sayısının güvenlik kaygıları nedeniyle azalmasından endişe ediliyor. Almanya ve Fransa'daki turizm acentelerinin Tunus için yakın zamanda yeniden müşteri almaya başlamaları ise, turizmin yavaş yavaş toparlanacağı yolunda umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. -YASEMENLER ÜLKESİ- Tunus kültüründe önemli yer taşıyan ve Hammamet kentinin de sembolü olan yaseminler açtığında, onlarcası tomurcuk halinde bir araya getirilerek, "meşmum" adı verilen buketler halinde satılıyor. Yaz aylarında sokak satıcılarının ve özellikle çocukların sattığı bu minik buketler, çarpıcı kokularıyla insanları cezbediyor. Sadece Hammamet kentinde iki yüz binden fazla yasemin bitkisinin ekili olduğu belirtilirken, dünyanın en büyük yasemin buketini yapan Fercani Elgarbi de 2007 yılında Guinness rekorlar kitabında yerini almış. Tunus'un Rades kentinde de on yıldan fazla süredir yasemin festivali düzenleniyor. Bereketli yağmurlar, baharın habercisi güneşli günlere rağmen, Tunus'taki devrime adını veren yaseminlerin açmasına henüz vakit var. Tunus, sembolü haline geldiği bu değişim sürecinin ardından sağlıklı işleyen, istikrarlı bir demokrasiye ulaşmayı; tüm konuklarını kenti saran yaseminlerle karşılamayı umuyor. -YEMEN'DE 1 ÖLÜ, 11 YARALI Yemen'in başkenti Sana'da, hükümet yanlıları ve polisin, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i protesto eden göstericilerin kurduğu bir kampı dağıtmak amacıyla müdahale etmesi sonucu enaz bir göstericinin vurularak öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi Tıp görevlileri dün akşam Sana Üniversitesinin yakınında meydana gelen olayda, 11 kişinin yaralandığını duyururken, Yemen'deki İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamadaysa yaralıların sayısının 18 olduğu öne sürüldü. Son meydana gelen olayla birlikte, Yemen'de 32 yıldan beri iktidarda bulunan Salih'in iktidarına son verilmesi talebiyle 2 haftadan beri süren protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hükümet güçlerinin göstericileri dağıtmayı başaramadığı Yemen'in başkenti Sana'da, bugün, aralarında akademisyenler, yazarlar, sanatçılar ve bilimadamlarının da bulunduğu binlerce kişinin dün akşam olayın meydana geldiği yere doğru yürümeye başladığı bildiriliyor. -İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT BİNADA YANGIN- Mısır'ın başkenti Kahire'de, İçişleri Bakanlığına ait bir binada yangın çıktı. Mısır güvenlik kaynakları, kriminal delillerin muhafaza edildiği binada başlayan büyük yangının, başkent Kahire'de hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen kişilerce çıkarılmış olabileceğini belirtti. Kahire'nin merkezinde bulunan binadan yoğun bir duman yükselirken, olayın ayrıntılarının henüz açıklık kazanmadığı kaydediliyor.