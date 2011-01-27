Tunus ve Mısır'dan sonra Yemen de karıştı

T24 - Tunus ve Mısır'ın ardından Yemen'de de halk, yıllardır iktidarda bulunan Devlet Başkanı'nın görevini bırakması için gösterilere başladı.







On binlerce Yemenli, yoksulluk ve siyasi baskıları protesto etmek ve son 30 yılın Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını istemek için sokağa döküldü.



Başkent Sanaa'nın farklı noktalarında toplanan protestocular, "değişim zamanı" sloganı attı.

Taşıdıkları pankartlardan, Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali'yi deviren halk hareketini örnek aldıkları anlaşıldı.



Muhalefet partileri bir süredir artan yoksulluk ve iktidarın siyasi reforma direnmesini protesto için gösteriler düzenlenmesi çağrısı yapıyordu.

Önce Tunus’un 23 yıllık diktatörü halk ayaklanması ile koltuğunu terk edip ülke dışına çıktı. Tunus’u Mısır izliyor. 3 gündür devam eden olayların Hüsnü Mübarek’in 30 yıılık iktidarını sarsacağı yorumları yapılıyor. Sıradaki ülkenin hangisi olacağı sorulurken, bir protesto haberi de Yemen’den geldi.

Başkent Sana’da muhalefetin çağrısıyla toplanan yaklaşık 16 bin kişi 32 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevini bırakması için gösteri yaptı. Basın mensupları, muhalif koalisyonun "ortak buluşma" çağrısı üzerine toplanan göstericilerin, "Tunus Devlet Başkanı 20 yıl sonra gitti, Yemen'de 30 yıl yeter" ve "Yeni göreve hayır, iktidarın babadan oğula geçmesine hayır" diye slogan attıklarını bildirdiler.





Aslında Tunus'taki olayların ardından Yemen'de de ufak tefek gösteriler düzenlenmişti. Ancak gözlemciler bugünkü protestoların daha büyük ve örgütlü olduğuna dikkat çekiyor. Polis kuvvetleri başkentin ana meydanında güvenlik önlemleri aldı.

Yoksulluk ve siyasi baskıların yanı sıra, güneydeki ayrılıkçı hareket ve kuzeydeki Şii Huti isyancıların eylemleri de Yemen'in büyük sorunları arasında.



Ayrıca ülkenin El Kaide için bir güvenlikli bölgeye dönüştüğü, örgütün işsiz gençler arasından kolayca taraftar bulduğu belirtiliyor.

Batı'ya yakın bir isim olan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih 1978'de Kuzey Yemen'in lideri oldu.

Kuzey ve Güney'in birleştiği 1990'dan beri de ülkeyi yönetiyor.

Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Eylül 2006'da 7 yıllığına yeniden seçilmişti. Parlamentoda görüşülmekte olan anayasa değişikliğine göre, ülkede şu an iktidarda bulunan devlet başkanına ömür boyu görev yapma hakkı doğacak. Protestocuların en öfkeli olduğu siyasi gelişmenin bu olduğuna dikkat çekiliyor.

23 milyonluk Yemen nüfusunun yaklaşık yarısı günde 2 dolarla hayatta kalmaya çalışıyor. Nüfusun üçte biri de kronik açlık çekiyor.

Ülkenin güneyinde ayrılıkçı gruplar mücadele verirken, El Kaide’nin de Yemen’i üs olarak kullandığı biliniyor.





