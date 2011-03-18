-TUNUS MÜDAHALEDE YER ALMAYACAK TUNUS (A.A) - 18.03.2011 - Tunus'un, komşusu Libya'ya yönelik herhangi bir uluslararası askeri müdahalede yer almayacağı bildirildi. Tunus hükümet sözcüsü Tayip Bakuç, yaptığı açıklamada, Tunus'un Libya'ya yönelik herhangi bir uluslararası askeri müdahalenin içinde yer almasının söz konusu olmadığını kaydetti. BM Güvenlik Konseyi, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veren, derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan ve rejime yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını öngören karar tasarısını kabul etmişti.