Tunus IMF ile yeni bir program için anlaşma taslağı hazırlıyor

Tunus Başbakanı Necla Buden, hükümetinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir program için anlaşma taslağı üzerinde çalıştığını söyledi.

Arap Kurum Başkanları Enstitüsünce Susa kentinde düzenlenen Kurum Günleri açılışında konuşan Buden, ülkedeki ekonomi krizin, düşük büyümeden 10 yılda iki katına yükselen ve dış finansman elde etme gücünü etkileyen borca kadar çok yönlü olduğunu dile getirdi.

Başbakan Buden, IMF ile yeni program için hazırlanan anlaşma taslağının Tunus'a finansal olarak yardıma hazır yabancı yatırımcılara ve dost ülkelere olumlu sinyaller göndereceğini belirtti.

Borç yapılandırması konusuna değinen Buden, "Tunus devleti, Merkez Bankasındaki döviz rezervlerine bakarak dış taahhütlerini zamanında yerine getirmek istiyor." dedi.

Tunus ekonomisi, eski Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesi ile sonuçlanan 2011 devriminden bu yana siyasi istikrarsızlık ve yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle tarihindeki en kötü krizle karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesi, ardından 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler çıkarmasının yarattığı siyasi baskı ekonomideki gidişatı daha da kötüleştirdi.

Ülkede birçok siyasi grup ve sivil toplum kuruluşu, krizden çıkış için geniş kapsamlı “ulusal diyalog” çağrısı yapıyor.