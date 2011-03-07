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Dünya

TUNUS BAŞBAKANI YENİ HÜKÜMETİ ATADI TUNUS (A.A)

07 Mart 2011 19:16

-TUNUS BAŞBAKANI YENİ HÜKÜMETİ ATADI TUNUS (A.A) - 07.03.2011 - Tunus'un geçici Başbakanı Beci Kaid Essebsi, geçen haftaki istifaların ardından yeni hükümeti atadı. Essebsi, savunma, içişleri, adalet ve dışişleri gibi önemli bakanlıklarda değişiklik yapmadı. Essebsi internet sitesinde yaptığı açıklamada, geçen hafta istifalar nedeniyle boşalan 6 bakanlığa yeni isimler atadığını belirterek, yeni atamaların geçici devlet başkanı Fuad Mebazaa tarafından onaylandığını kaydetti. Tunus'ta haftalarca süren halk ayaklanmasının ardından devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali, ocak ayında Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kalmıştı. Tunus'taki isyan ateşi daha sonra başta Mısır ve Libya olmak üzere Arap dünyasına sıçramıştı. Essebsi'de tepkiler sonucu selefinin görevini bırakması üzerine geçen hafta başbakanlığa getirilmişti.

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