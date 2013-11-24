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Yaşam

Tünelin diğer ucunda jandarmayla karşılaşınca kalp krizi geçirdi

Trabzon 'un Çamoba köyündeki tarihi Polita Kilisesi'nde 50 metrelik tünel kazan Ali T. jandarmayla karşı karşıya gelince kalp krizi geçirdi

24 Kasım 2013 00:01

Tarihi kilisede altın olduğu iddiasıyla 50 metrelik tünel kazan iki kişi, tünelin öbür ucunda bekleyen jandarmayla karşılaştı. Zanlılardan biri, olay sırasında kalp krizi geçirdi.

Trabzon 'un Çamoba köyündeki tarihi Polita Kilisesi'nde altın olduğu yönünde duyum alan Ali T. ile Mehmet Y., kapalı olan kiliseye tünel kazarak ulaşmaya karar verdi. 3 ay önce çalışmaya başlayan defineciler, tünelden toprağı dışarıya taşımak için raylı sistem kurdu, Havalandırmayı jet fanıyla sağlayan iki arkadaş, elektriği ise kaçak olarak tünele bağladı. İhbar üzerine jandarma harekete geçti. Önceki gece çalışmaları bitiren defineciler ise kiliseye girmek için harekete geçti. radikal.com.tr'de yer alan haber göre, jandarma tam kilisenin içinde beklemeye başladığı sırada tünelin çıkışını bulan defineciler, kısa süreli şok yaşadı. Olay sırasında kalp krizi geçiren zanlılardan Ali T. hastaneye kaldırıldı. Mehmet Y. ise gözaltına alındı.

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