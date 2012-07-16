Yolcular Taksim-Kabataş tünelini yürüyerek geçti

Taksim-Kabataş arasında sefer yapan raylı toplu taşıma aracı olan füniküler, saat 14:00 sıralarında yolun yarısındayken arızalandı. Yolcular tüneli yürüyerek geçti.

Yaklaşık 10 dakika fünikülerde bekleyen yolcular, daha sonra kapıların açılmasıyla dışarı çıkarıldı. İstasyon merkezinden yolculara bir anons yapılarak, panik yapmamaları gerektiği, teknik bir arızanın olduğu duyuruldu. Bu anonstan sonra aralarında turistlerin de bulunduğu yaklaşık 40 yolcu Taksim-Kabataş arasındaki tüneli yürüyerek geçti. Bu durumu bir yolcu cep telefonu kamerasına kaydetti.