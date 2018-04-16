Tüneldeki zincirleme kaza kamerada

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR\'da Tantavi tünelinde bu sabah kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken yoğunluğu yaşandı.

Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen bir aracın oluşan trafik nedeniyle duran önündeki araca çarparak yan dönüp takla atıyor.

Arkadan gelenler durdurdukları araçlarından inerek takla atan araçtaki sürücüye yardım için koşuyor. Takla atan aracın etrafından bir anda kalabalık oluşuyor.

(FOTOĞRAF)