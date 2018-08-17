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Tünelde pembe ayıcıkla tek teker

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da motosikletin arkasına koyduğu pembe ayıcıkla dikkat çeken ve tehlikeye aldırış etmeden 'tek teker' motosiklet süren kadın cep telefonu kamerasına yansıdı

17 Ağustos 2018 18:22

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL\'da motosikletin arkasına koyduğu pembe ayıcıkla dikkat çeken ve tehlikeye aldırış etmeden \'tek teker\' motosiklet süren kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul caddelerinde motosikletiyle tehlikeyi şekilde ilerleyen kadın, tünelde bile tek teker sürüşüne devam etti.  Kadının tünelde tek teker üzerinde hızı 137 km ulaştı. Kadın motosikleti kullanırken zaman zaman ellerini de bıraktı. Görüntüler farklı zamanlarda sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(FOTOĞRAF)

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