tünel inşaatında çalışan işçi tren altında kaldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Güroymak ilçesinde tren yolundaki tünel inşaatında çalışan işçi, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 15.30 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Güzelli Köyü yakınlarında meydana geldi. Tren yolu üzerinde bulunan kar tünellerin bakım onarımının yapıldığı çalışmalarda tünel içersinde çalışan 21 yaşındaki Semih Kaya, bir anda gelen treni fark etti. Kaya, tünelden kaçarak kurtulmak isterken trenin altında kalarak, feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.