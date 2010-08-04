-TUNÇERİ: HAZIR DEĞİLİZ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı oyuncusu Kerem Tunçeri, şu an tam olarak hazır olmadıklarını, 2010 Dünya Şampiyonası'nda en iyi seviyeye gelmek istediklerini belirtti. Kerem Tunçeri, Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, yapacakları hazırlık maçlarının şampiyonaya hazırlanmak konusunda önemli olduğunu belirterek, ''Şu an tam olarak hazır olmamamıza karşın iyi durumda olduğumuza inanıyorum. En iyi form grafiğimize şimdi ulaşmak istemiyoruz. Turnuva zamanı en iyi durumda olmak hepimizin hedefi. Yavaş yavaş vites yükselterek hazırlanmak en birinci amacımız'' dedi. Oynayacakları hazırlık maçlarında kendilerini deneyeceklerini vurgulayan milli oyuncu, şampiyona öncesindeki hazırlık maçlarının kendileri açısından test özelliği taşıdığını dile getirdi. Milli oyuncu, 6 Ağustos Cuma günü başlayacak Adidas İstanbul Cup turnuvasının da maç kondisyonu kazanmak için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Elbette hazırlık karşılaşmaları oynayacak olmamız bizim açımızdan iyi olacak. Çünkü bu karşılaşmalarda maç temposu olarak nerede olduğumuzu görme şansı yakalayacağız. En iyi idmanın maç olduğunu da herkes biliyor. Hazırlıklarımızı, şampiyonada en iyi durumda olma doğrultusunda sürdüreceğiz.'' Milli takımda teknik heyet içinde olan ABD'li Rolando Blackman'in takıma katkılarının büyük olacağına dikkati çeken tecrübeli oyuncu, ''Antrenör Bogdan Tanjeviç ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Rolando Blackman ise hem oyuncu hem de antrenör olarak kariyeri belli olan biri. Kendisi bize yardım etmek için burada. Güzel bir takım oluşturduk. İnşallah alacağımız sonuçlarla da bunu taçlandırırız'' değerlendirmesini yaptı. Organize edilecek Efes Pilsen World Cup 9 ile birlikte Dünya Şampiyonası'na hazır olacaklarını kaydeden Kerem, ''Ankara'da katılacağımız Efes Pilsen World Cup 9'da tam olarak hazır durumda olmamız gerekiyor. Şampiyona öncesi son turnuvamızı Ankara'da oynayacağız. Orada form grafiğimizin iyi durumda olması lazım'' ifadelerini kullandı.