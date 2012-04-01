Tuncer Kılınç: Erbakan'ı İsrail'le anlaşmaya zorladık!

"Erbakan'ı İsrail ile anlaşmaya zorladık" diyen eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, "Allah gani gani rahmet eylesin, Erbakan millici bir liderdi. Onu doğru anlayamadık, askerler Erbakan'ı doğru anlamadı. Ülkesinin çıkarlarını önde tutan, sanayiye önem veren bir liderdi" dedi.

Yeni Akit gazetesinin haberine göre; Ergenekon soruşturması kapsamında 7 Ocak 2009 tarihinde evinde yapılan arama sonrası gözaltına alınan eski Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'tan Erbakan itirafı geldi.

İnternet Andıcı davası tutuklu sanığı Eski Genel Kurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ'un yargılandığı Silivri'de Akit'e konuşan Tuncer Kılınç, Refah-Yol Hükümeti ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a haksızlık yapıldığını itiraf etti.

28 Şubat döneminde askerlerin Milli Görüş lideri merhum Başbakan Nemettin Erbakan ile ilgili doğru analizler yapamadığını kaydeden emekli Org. Kılınç, Erbakan'ın yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Kılınç "Allah gani gani rahmet eylesin, merhum Erbakan doğru anlaşılmadı. Onu doğru anlamadık, askerler Erbakanı'ı anlayamadı ya da yanlış anladılar. Ülkesinin çıkarlarını önde tutan bir lidermiş aslında" dedi.

"Millici bir liderdi"

Erbakan'ın millici olduğunu ve Türkiye'nin çıkarlarını önde tuttuğunu kaydeden Kılınç, "Tabii Erbakan ile ilgili söylenecek belki de en net şey millici olmasıydı. Necmettin Erbakan başbakanlığı döneminde devamlı ülkesinin çıkarlarını önde tuttu. Ülke sanayisinin gelişmesi için çaba harcadığı gizlenemez bir gerçektir. Görevde olduğu dönemde de her konuda 'Önce biz yapabilir miyiz' derdi" şeklinde konuştu.

Araştırma komisyonu ve 28 Şubat soruşturması rahatsız etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat dönemi ile ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması açıklaması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin konuşmak istemeyen Kılınç, "Bir dönemdi, geldi geçti, yani bunları konuşmak istemiyorum" dedi.

Aba altından sopa göstermişti

"Bir dönemdi, geldi geçti" diyen Kılınç, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda ise post modern darbenin devam ettiğini söylemiş, AKP iktidarının sonsuza kadar iktidarda kalmayacağını belirtip adeta aba altından sopa göstermişti.

Kılınç, "28 Şubat süreci devam ediyor. Sadece aldığınız tedbirler devam etmiyordur, kesinti vardır. Çünkü yönetenler değişmiştir. Yönetenlerin zihniyetleri sizin almış olduğunuz tedbirlerin yürütülmesine fırsat vermeyebilir. Türkiye Cumhuriyeti her zaman AKP ile idare edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti mutlaka halk eğitildikçe daha doğruyu bulacak ve kendine yakışan bir iktidar getirecektir. Yani yarın bu görüntü değişecektir" şeklinde konuşmuştu.