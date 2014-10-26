Tunceli’ye giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Tunceli’de Pülümür Vadisi içinde yaptırılan PKK Mezarlığı’nın açılışı nedeniyle valiliğin önerisi, İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile dün kent merkezi ile ilçelere getirilen giriş çıkış yasağı kaldırıldı. Tunceli'ye getirilen giriş-çıkış yasağı saat 20.00 itibariyle kaldırıldı.

Tunceli’de dün PKK mezarlığının açılışı yapılacağı gerekçesiyle kent merkezi ve ilçelere İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen giriş- çıkış yasağı bugün de sürdü. Yasak akşam saat 20.00'da kaldırıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kentte bugün öğle saatlerinde Sanat Sokak üzerinde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, Tunceli -Erzincan karayolu güzergâhındaki, Pülümür Vadisi içinde bulunan Alacak Köyü sınırları içinde yaptırılan ve çeşitli tarihlerde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda ölen PKK’lıların gömüldüğü mezarlığa gitmek için yürüyüşe geçti.

Sıcak bölgeden kareler

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Bul ve DBP İl Başkanı Ergin Doğru, emniyet yetkilileriyle görüşerek mezarlığa gitmek için izin istedi. Emniyet yetkilileri de, yasağın İçişleri Bakanlığı kararı olduğu belirtilerek, yasağın henüz devam ettiği bu yüzden mezarlığa gitmelerine izin veremeyeceklerini iletti.

‘Dersim genelinde OHAL ilan edildi’

Bunun üzerine DBP’li yöneticiler grupla birlikte, Cumhuriyet Caddesi güzergahından yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi slogan atarak yürüyerek, Tunceli kent merkezini mahallelere bağlayan ve aynı zamanda Tunceli- Erzincan, Tunceli- Elazığ yolunun geçtiği Mameki Köprüsü kavşağına kadar geldi. Burada yaklaşık yarım saat oturma eylemi yapan grup adına konuşan DBP İl Başkanı Ergin Doğru, kent genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini ve insanların keyfi olarak seyahat etme haklarının elerinden alındığını söyledi.

Tunceli Valiliği tarafından dün gece yapılan açıklamanın da tamamen çelişkiler ile dolu olduğunu savunan Doğru, şöyle dedi:

"Valilik tarafında yapılan açıklamada bir yandan sadece Erzincan yolunun kapatıldığını, hiçbir seyahat özgürlüğünün kısıtlanmadığı belirtilirken, açıklamanın alt satırlarında giriş çıkışların yasaklandığı şeklinde çelişkili bir ifadeler yer almaktadır. Bu açıklama aslında, bu yasağı koyanların kafasının ne kadar karışık olduğunu göstermektedir. Biz valilik makamına eş başkanlarımızla gidip bu işin siyasi sorumluluğunu üstleneceğimizi aktarmamıza rağmen, kendileri bir bütün kenti kuşatma altına alarak girişlere dahi izin verilmedi. Valiliğin izin vermemesinin anlamı, ’Ben Dersim’i cezalandıracağım’ mantığındadır."

Mezarlık açılışı gerçekleşene kadar eylemlerin devam edeceğini belirten Doğru, bedeli ne olursa olsun bu akşam saat 16.30’da Sanat Sokağı’nda tekrar bir araya gelerek, demokratik eylemliklerinin devam edeceğini belirtti.

Bu arada Tunceli- Elazığ yönünde giriş-çıkış yapan araçlara gerekli kontroller yapıldıktan sonra izin verilirken, Tunceli- Enzincan yönüne gitmek isteyen hiçbir araca ise izin verilmedi. Tunceli-Erzincan karayoluna Tunceli çıkışından 5 kilometre sonra Marçik Mevkii’nde jandarma ve polis tarafından kurulan barikat ile geçişlere izin verilmezken aynı şekilde Pülümür İlçesi girişinde ve Kırmızıköprü Mevkiinde kurulan jandarma ve polis barikatı ile araç geçişlerine izin verilmedi, Tunceli ve Pülümür tarafında yüzlerce TIR, kamyon ve sivil araç bekletildi.