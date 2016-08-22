Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde çatışma

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Kaymakamlık binalarına eş zamanlı saldırı düzenledi.

Çatışmalarda bir uzman çavuş yaşamını yitirirken üç polis de yaralandı.

Ajanslar, çatışmada bir PKK'lının öldürüldüğünü bildirdi.

İlçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Anadolu Ajansı, ilçedeki iki ambulansın saldırganlar tarafından yakıldığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye takviye güç gönderdiği ve helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bu arada Pazar akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda bir polis yaşamını yitirdi, üç polis yaralandı.

Saldırı, ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Kırlık Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi.

Saldırı ardından bölgede operasyon başlatıldı.