-TUNCEL'İN CEZASI ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, BDP Milletvekili Sebahat Tuncel'in avukatlarının başvurusunu değerlendirerek, milletvekilliği adaylığına engel teşkil ettiği bildirilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasını 6 ay hapse çevirip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Tuncel'in avukatı Baran Doğan, yaptıkları başvuruyu değerlendiren İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinin, müvekkilinin milletvekilliği adaylığına engel teşkil ettiği bildirilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasının 6 ay hapse çevrildiğini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdiğini bildirdi. Avukat Doğan, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesine göre mahkum olunan ceza miktarı 1 yıl ve üstü olduğu takdirde seçilme yetersizliğinin tartışılabileceğini belirterek, bu kararın ardından, müvekkilinin seçilme yeterliliğinin tartışılamayacağını kaydetti. Doğan, bugün kararla birlikte Yüksek Seçim Kuruluna başvuracaklarını bildirdi.