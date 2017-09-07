T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Tunceli'den başka illere atanan 50 öğretmenin tayini durduruldu

Farklı illere atamaları yapılan 62 öğretmenden 50'si, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu kentte görev yapmayı sürdürecek

07 Eylül 2017 02:47

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Tunceli'den farklı illere atamaları yapılan 50 öğretmenin tayinleri Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonucu durduruldu.

Vali Sonel, yaptığı açıklamada, Tunceli'nin son yıllarda eğitimde yakaladığı başarıyla marka bir şehir olmayı başardığını belirtti.

Eğitimdeki başarının öğretmen, okul idaresi, veliler, milli eğitim ve öğrencilerin ciddi özverisi ve gayretiyle yakalandığını vurgulayan Sonel, şöyle devam etti:

"Eğitim, öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala 62 öğretmemizin başka illere tayin edilmesi ilimizde eğitimde ciddi aksamalara neden olabileceği hususunda kaygılarımızı da beraberinde getirdi. Öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması ve ilimizde eğitim öğretimin sorunsuz başlayıp devam etmesi için AK Parti İl Başkanımız Fatih Tek ile Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması konusundaki talebimizi olumlu karşıladı."

Sonel, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlandığına işaret ederek, "Bu kapsamda 50 öğretmenimizin tayinlerinin durdurulduğu tarafımıza bildirdi. Eğitim yılının sorunsuz başlaması bizleri sevindiriyor. Eminim ilimiz bu yıl eğitimdeki başarı çıtasını artırmaya devam edecek. Öğretmenimizin tayinlerini durdurma konusunda bize destek veren Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

atamatunceliöğretmenmilli eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24