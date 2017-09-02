Tunceli'deki operasyonda öldürülen terörist sayısı 8'e çıktı (2)

İHA TESPİT ETTİ, HAVA OPERASYONU BAŞLADI

Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla Köyü yakınlarında, dün akşam başlayan ve halen devam eden operasyonun detayları ortaya çıktı. Kurban Bayramı\'nda kent merkezine sızarak, eylem planı yapmak isteyen küçük grupların birleşlerek toplantı yaptığı sırada, insansız hava araçlarıyla tespit edilerek, bulundukları yerin lazerle işaretlendiği ve hava unsurlarına bilgi verilmesinin ardından savaş uçakları bölgeye geldi.

Malatya Erhaç Havaalanı\'ndan kalkan 2 F-16 savaş uçağı, PKK\'lı grubun yerini akıllı mühimmatlarla bombaladı. Dün saat 19.00\'da yapılan hava harekatından sonra karadan bölgeye çok sayıda özel eğitimli timler sevkedilerek hava harekatından kaçan teröristleri takibe aldı. Gece boyunca bölgede PKK\'lı grubu takip eden jandarma özel harekat timleri, sabah erken saatlerde teröristlerle sıcak temas sağladı. Öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetle çatışmalardan sonra sarp kayalık alanda bir bölgede gizlenen PKK\'lı 3 terörist, silahlı İHA ateşi ile öldürüldü.

ÖLDÜRÜLEN 2 TERÖRİST ÖRGÜTÜN TUNCELİ SORUMLUSU

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı içinde yer alan ve \'Yavuzlar\' olarak bilinen timin ekibi, gece bölgeye sızarak PKK\'lılar ile çatışmaya girdi. Çatışma sonrası teröristler bulundukları bölgeden kaçarken, askerlerin yaptığı arazi aramasında öldürülen 3 PKK\'lının cesedine ulaşıldı. 2 M-16 silahla ele geçirilen 2 PKK\'lının örgütün Tunceli bölgesindeki sözde sorumluları arasında yer aldıkları tespit edildi. Terörist grubun bombalı saldırı eylemine hazırlandığı belirlenirken, bol miktarda el yapımı patlayıcı, bomba malzemesi ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

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