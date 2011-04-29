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TUNCELİ'DEKİ OPERASYON SÜRÜYOR TUNCELİ (A.A)

29 Nisan 2011 01:24

-TUNCELİ'DEKİ OPERASYON SÜRÜYOR TUNCELİ (A.A) - 28.04.2011 - Tunceli'de iki gündür devam eden ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiği terör örgütü operasyonunda, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan 2011 günü Pülümür ilçesi Ağa Şenliği köyü bölgesinde, bir grup terör örgütü mensubu ile sağlanan temas neticesinde, 2 erkek teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Bugün de devam eden operasyonda, terör örgütü mensuplarıyla yeniden temas sağlandığı ve 5 erkek teröristin daha ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerin üzerinde ve bölgede bulunan sığınaklarda yapılan aramalarda, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 19 adet şarjör, 433 adet Kalaşnikof mermisi, 3 adet el bombası, 3 adet fünye, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün, bol miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulunduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili Pülümür Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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