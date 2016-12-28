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Tunceli'deki çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Çatışmada bir asker yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı

28 Aralık 2016 16:58

Tunceli'de, PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker şehit oldu. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentte bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.  Çatışmada bir asker yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Ancak kurtarılamayarak şehit oldu.

Takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, saldırganların etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

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