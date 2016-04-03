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Tunceli'de zırhlı araç devrildi; 2 polis yaralı

Aracın devrilme nedeni henüz belirlenemedi

03 Nisan 2016 22:34

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre,  Atatürk Mahallesi'nden kent merkezine giden zırhlı polis aracı, Sağlık Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurlarından birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zırhlı aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, Tunceli Belediyesi ekibi olay yerinde temizlik çalışması yaptı.

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