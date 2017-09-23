Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristler TIR yaktı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ- Erzincan karayolunun 17\'nci kilometresinde bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarında yolu kesen PKK\'lı teröristler, durdurdukları bir TIR\'ı, sürücüsünü indirdikten sonra yolu kapatacak şekilde çevirerek ateşe verdi.

Öğle saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunun 17\'nci kilometresinde bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarında silahlı bir grup PKK\'lı terörist, yoldan geçen TIR\'ı durdurdu. Sürücüsünü indirdikleri TIR\'ı karayolunu trafiğe kapatacak biçimde park eden teröristler, daha sonra TIR\'ı ateşe verdikten sonra ormanlık alana kaçtı. Araç sürüsünün durumu haber vermesi üzerine Tunceli-Erzincan karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

TIR\'ın ateşe verildiği bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, jandarma özel harekat timleri bölgede mayın ve tuzaklanmış patlayıcı araması yapmaya başladı. Askerlerin geçiş güzergahına patlayıcı tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine jandarma ekipleri arazide kontrol yapıyor. Bölgeye insansız hava araçları sevkedilirken, kaçan PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürülüyor.

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