T24 LogoT24 Logo
Politika

Tunceli’de yardımlar durdu

Tunceli Valiliği’nin eşya dağıtımı YSK’nın suç duyurusu üzerine durduruldu. Savcılık da soruşturma başlattı

12 Şubat 2009 02:00

Tunceli Valiliği’nin sosyal yardım adıyla başlattığı eşya dağıtımı YSK’nın suç duyurusu üzerine geçici olarak durduruldu. Savcılık, yardımlar hakkında soruşturma başlattı. 

'Tosun'u geçti valiyi takdir etti

Yardımlar 'sosyal devlet'in gereği

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yaptığı suç duyurusunda Tunceli Valiliği’nin yaptığı beyaz eşya yardımlarının seçmenin iradesine müdahale olarak nitelendirildi. Suç duyurusunda yardımların derhal durdurulması istenmişti. YSK’nın suç duyurusu üzerine savcılık konuyu soruşturmaya başladı. 
 

YSK’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından sorumlular hakkında seçim kanunu ve Anayasa’ya aykırı faaliyette bulunmaktan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilecek.

'Eşya gelince yardım sürecek'

Tunceli’de beyaz eşya dağıtımının durmasının firmaların elinde eşya kalmamasından kaynaklandığı, eşyanın temin edilmesiyle birlikte dağıtımlara yeniden başlanacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24