Tunceli’de yardımlar durdu

'Tosun'u geçti valiyi takdir etti

Yardımlar 'sosyal devlet'in gereği

'Eşya gelince yardım sürecek'

Tunceli Valiliği’nin sosyal yardım adıyla başlattığı eşya dağıtımı YSK’nın suç duyurusu üzerine geçici olarak durduruldu. Savcılık, yardımlar hakkında soruşturma başlattı.Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yaptığı suç duyurusunda Tunceli Valiliği’nin yaptığı beyaz eşya yardımlarının seçmenin iradesine müdahale olarak nitelendirildi. Suç duyurusunda yardımların derhal durdurulması istenmişti. YSK’nın suç duyurusu üzerine savcılık konuyu soruşturmaya başladı.YSK’nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından sorumlular hakkında seçim kanunu ve Anayasa’ya aykırı faaliyette bulunmaktan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açılabilecek.Tunceli’de beyaz eşya dağıtımının durmasının firmaların elinde eşya kalmamasından kaynaklandığı, eşyanın temin edilmesiyle birlikte dağıtımlara yeniden başlanacağı öğrenildi.