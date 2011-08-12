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Tunceli'de toplu mezar kazısı başladı

Tunceli'de 64 gündür açlık grevinde olan Hüsnü Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu iddia edilen toplu mezarın kazısına başlandı...

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Tunceli'de 64 gündür açlık grevinde olan Hüsnü Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu iddia edilen toplu mezarın kazısına başlandı.

Bakan Fatma Şahin, Hüsnü Yıldız'ın taleplerini dinleyerek, gerekenin yapılacağını belirtmişti.

Çemişgezek ilçesi Sağven Mahallesi'ndeki ilçe jandarma komutanlığı yanında bulunan ve 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde girdikleri çatışmada öldürülen 19 kişinin bulunduğu ileri sürülen toplu mezarın kazısı, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan gözetiminde başladı.  



Moğultay Mahallesi'nde kardeşinin cenazesini almak için 64 gündür açlık grevinde olan Hüsnü Yıldız'ın kardeşi Ali Yıldız'ın da bulunduğu iddia edilen toplu mezarın kazı çalışması, Malatya Adli Tıp Kurumundan gelen 2 antropolog, 2 adli tıp uzmanı ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. 

Bu arada kazı çalışmalarını, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, Pertek Belediye Başkanı Kenan Çetin ile Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın da izlediği görüldü. 

Öte yandan, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, bölgede bulunan bir bir grup tarafından protesto edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındığı gözlendi. 

Çemişgezek ilçesinde 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde meydana gelen çatışmada, aralarında Ali Yıldız'ın da bulunduğu terör örgütü PKK mensubu 19 kişinin girilen çatışmada öldürüldükten sonra Sağven Mahallesi'ne toplu gömüldükleri iddia edilmişti. Ali Yıldız'ın ağabeyi Hüsnü Yıldız, kardeşinin cenazesini almak için Malatya Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapmış ve daha sonra Merkez Moğultay Mahallesi'nde kurduğu çadırda açlık grevine başlamıştı. 

Malatya Cumhuriyet Savcılığı tarafından toplu mezarın açılmasına karar verilmişti. 



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