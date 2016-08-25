Tunceli'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Tunceli Valiliği 2 gün önce Nazımiye ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Tunceli'de bu sabah çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan Pülümür karayolu akşam saatlerinde ulaşıma açılırken, 2 gün önce Nazımiye ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini açısından 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, Tunceli-Pülümür karayolunun, Sütlüce köy yolu dahil, 25 Ağustos saat 06.00'dan itibaren çift taraflı olarak trafiğe kapatılma kararı ve Nazımiye ilçesi Dereova, Doğantaş, Büyükyurt, Ramazanköy, Beytaşı, Ayranlı, Sarıyayla ve Yayıkağıl köyleri ile bağlı mezralarında 23 Ağustos'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, saat 17.30 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.