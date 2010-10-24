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Tunceli'de polis karakoluna saldırı

Tunceli'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda bir polis memuru yaralandı.

24 Ekim 2010 03:00

T24 - Tunceli'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda bir polis memuru yaralandı.

Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan polis karakoluna saat 22.15 sularında teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Açılan ilk ateşte, karakol önünde nöbette bulunan bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memuru Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Saldırıdan sonra ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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