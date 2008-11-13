Tunceli’de PKK’ya sonbahar operasyonu

Tunceli'de güvenlik güçleri PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.



Yaz aylarında Karadeniz bölgesine giden ve yaklaşık 20 kişi oldukları belirlenen PKK’lı grubun kış üstlenmesi için Munzur Dağı kesimine geleceği istihbaratı üzerine operasyon bu bölgede hava destekli olarak yoğunlaştırıldı. PKK’lıların bulunduğu mehtemel bölgeler Kobra tipi helikopterle bombalandı.



Tunceli’de teröristlerin kış üslenmesinin önüne geçmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geniş çaplı hava destekli bir operasyon başlatıldı. Tunceli’nin merkez Kutuderesi, Zel Dağı, Alacık Köyü, Ovacık İlçesi Ahpanos Vadisi, Çambulak, Mercan Vadisi ile Pülümür İlçesi Koçatepe Köyü kırsal alanı, Kızılmesçit bölgesi ile Nazımiye İlçesi Dokuzkaya, Pohus vadisi, kıl deresi vadisi, Mazgirt İlçesi Hıran ormanları, Hozat İlçesi ve Çemişkezek ilçesi arasında kalan Aliboğazı Vadisi, Ovacık Havaçor Vadisi, Karaoğlan Köyü, Buzlupınar, Munzur Vadisi Milli Park bölgelerinde binlerce askerin katıldığı geniş çaplı başlatılan operasyon giderek genişliyor.



KARADENİZ GRUBU BOMBARDIMAN ALTINDA



Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan 3 Sikorsky helikopterle PKK’nın 20 kişilik Karadeniz grubunun kış üslenmesi için Tunceli’ye geçiş yapacağı Munzur ve Mercan dağları bölgesinin stratejik geçiş alanlarına Jandarma Özel Hareket Timleri indirildi. Helikopterle indirilen jandarma komandolar stratejik noktaları tutarken, 2 kobra helikopteri de teröristlerin barınabileceği alanları yoğun şekilde bombaladı. Ayrıca bu bölgelere yakın jandarma karakollarında bulunan havan ve obüslerle bölge yoğun top ateşine tutuluyor.



Operasyonlar kapsamında Hozat İlçesi’ndeki 51’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı çok sayıda asker de Aliboğazı Vadisi ve çevresi ile Hozat ve Çemişkezek ilçesi kırsal alanına sevk edildi.



Güvenlik güçleri PKK’nın muhtemelen kış üslenmesi için tonlarca gıda maddesini depolayabileceği bölgelere helikopterlerle komandolar indirildi.



BOMBALI TUZAK BULUNDU



Tunceli’nin Pülümür İlçesi dağlık arazi kesiminde operasyona çıkan jandarma birliklerinin geçiş güzergahına döşenen iki ayrı basma düzenekli bomba da askerler taarfından tespit edilerek imha edildi. Askeri birliklerin geçeceği patika yola 1 el bombası ile tuzaklanmış 1 bombanın bulunarak imha edilmesinden sonra bu bombanın hemen yanında 2 el yapımı basma düzenekli bomba daha bulunarak etkisiz hale getirildi.





