Tunceli'de PKK'ya geceyarısı operasyonu

T24- Tunceli'de Harçik - Sütlüce köyü arasında bir grup terörisitin tespit edilmesi üzerine gece yarısı operasyon başlatıldı. Kobra helikopteri bölgeyi yoğun bombardımana tuttu.







Sütlüce köyü ile Harçik köyü kırsal alanında operasyonda olan jandarma özel hareket timleri, kalabalık bir PKK'lı grubu tespit etti.

Bölge önce askerler tarafından makinalı tüfekler ile yoğun ateş altına alındı.

PKK'lıların bölgeden uzaklaşması üzerine bu kez kobra helikopteri devreye girdi.

PKK'lıların bulunduğu alan kobra helikopteri tarafından bir saat boyunca yoğun şekilde bombalandı.

Helikopter bombardımanı şehir merkezinde de izlendi.

Gece yarısı bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.

Gece yarısından sonrada bölgede zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.