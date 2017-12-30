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Tunceli'de PKK sığınaklarında patlayıcı ele geçirildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ kırsalda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınakta, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

30 Aralık 2017 00:43

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ kırsalda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda PKK\'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınakta, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin Tunceli ve Ovacık kırsallarında düzenlediği operasyonlarda, PKK\'lı teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 kilogram amonyum nitrat, 2 jeneratör ile bol miktarda, giyim, gıda, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildı.Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların aralıksız süreceği ifade edildi.

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