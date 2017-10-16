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Tunceli'de PKK operasyonu: 6 gözaltı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK soruşturması kapsamında, aralarında DBP Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı

16 Ekim 2017 20:25

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü PKK soruşturması kapsamında, aralarında DBP Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek\'in de bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Hozat İlçesi\'nde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, \'terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları\' iddiasıyla evlerinde yapılan aramalar sonucunda, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan DBP Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek ve 5 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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