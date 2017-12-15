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Tunceli'de PKK jeneratörü, el yapımı patlayıcı ve mühimmat bulundu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez kırsalında jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda yapılan arazi aramalarında, el yapımı, 2 patlayıcı düzeneği, 2

15 Aralık 2017 12:43

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez kırsalında jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda yapılan arazi aramalarında, el yapımı, 2 patlayıcı düzeneği, 2.5 kilo amnoyum nitrat, çok sayıda mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemesi ile bol miktarda gıda maddesi ele geçirildi.
Merkez kırsal alanında düzenlenen operasyonla ilgili Tunceli Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçenin kırsal kesiminde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü\'nün 14 Aralık 2017 tarihinde operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Başlatılan operasyon kapsamında; 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği,  2.5 kilogram amonyum nitrat,  2 Kalaşnikof şarjörü, 1 sevk fişeği kutusu, 5\'li güneş paneli, 40 büyük tüp, 1 jeneratör, 4 takım leşger kıyafeti, 10 çift spor ayakkabı, 2 sırt çantası, 4 boş sığınak, 200 metre branda, 180 metre hortum,  50 metre naylon, 1 top sera naylonu, 5 pil bloğu, 3 akü, çok miktarda tıbbi malzeme, gıdda maddesi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

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