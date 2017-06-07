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Tunceli’de patlama; yaralı askerler var

Patlamanın ardından çatışma çıktı

07 Haziran 2017 23:16

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde arazi tarama faaliyeti sırasında PKK'lıların önceden tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın ardından güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Pülümür İlçesi yakınlarında bulunun Meydan Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lılar, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 2 uçman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.  (DHA)

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