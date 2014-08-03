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Tunceli'de patlama; 1 PKK'lı öldü, 3 PKK'lı yaralandı

Tunceli merkeze bağlı Alaca köyü Bilgili mezrasında meydana gelen patlamada 1 PKK'lı ölürken, 3 PKK'lı da yaralandı

03 Ağustos 2014 00:19

Tunceli merkeze bağlı Alaca köyü Bilgili mezrasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Tunceli merkeze bağlı Alaca köyü Bilgili mezrasında meydana gelen patlama sonucu alınan ilk bilgilere göre 1 PKK'lı öldü, 1'i ağır 3 PKK'lı yaralandı.

Olayla ilgili Tunceli Valiliği'nin açıklama yapacağı belirtildi. Bu arada yaralanan PKK'lılar için olay yerine 2 ambulansın gittiği, yapılan gerekli müdahalelerin ardından yaralı PKK'lıların diğer PKK'lılar tarafından olay yerinden götürüldüğü öğrenildi.

 

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