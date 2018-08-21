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Tunceli'de patika yolda patlama: 1 kadın ağır yaralı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesine bağlı iki köy arasındaki patika yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, Gönül Parlak (45) ağır yaralandı

21 Ağustos 2018 22:48

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesine bağlı iki köy arasındaki patika yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, Gönül Parlak (45) ağır yaralandı.
Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde yakınının mezarını ziyaret eden Gönül Parlak, saat 18.00 sıralarında komşu köy Doğantaş\'a patika yoldan giderken patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada Parlak ağır yaralandı. Köylülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Gönül Parlak, hastaneye kaldırıldı. Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ\'a sevk edildi. Gönül Parlak\'ın İstanbul\'da oturduğu, bayram ziyareti için Tunceli\'ye geldiği ve merhum milletvekili Kamer Genç\'in akrabası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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