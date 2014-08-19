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Tunceli'de orman yangını kontrol altına alınamıyor

Tunceli merkezde iki ayrı noktada çıkan yangını 4. Komando Tugayı’na doğru ilerliyor

19 Ağustos 2014 19:56

Tunceli Merkez’e bağlı Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir neden ötürü yangın çıktı.

Cihan'ın haberine göre, rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına Tunceli Orman Müdürlüğü ve Tunceli Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin söndürmekte zorlandıkları yangın, 4. Komando Tugayı’na doğru ilerliyor.

Mazgirt ilçesine bağlı Karşıkonak köyünde çıkan diğer bir yangında ise bir okul ve bir ev tamamen kül oldu. Ayrıca bölgedeki çok sayıda arı kovanı ve sera yandı.

 

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