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Tunceli'de operasyon hazırlığı; 30 bölgeye giriş yasak!

30 ayrı bölge, 2-16 Kasım günleri süresince özel güvenlik bölgesi ilan edildi

02 Kasım 2017 16:26

Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 2-16 Kasım tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi. 

Tunceli Valiliği, can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığını duyurduğu açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şöyle:

"İl merkezi; Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi Vadisi bölgesi, Tabantepe bölgesi, Karameşetepe bölgesi, Vazgürtepe bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu mahallesi, Mercan Dağları, Kıran deresi, Kınıkan Tepe, Golan yaylası, Eğreci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası,  Kurt Yaylası, Bastır Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik bölgesi, Çığırlı Yaylası, Karadere bölgesi, Nazimiye ilçesindeki Tavuklu-Doğantaş köyleri, Dokuzkaya bölgesi, Pülümür; Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası ve Hozat ilçesindeki Kinzir ormanları.”

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