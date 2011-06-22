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TUNCELİ'DE OPERASYON ELAZIĞ (A.A)

22 Haziran 2011 19:41

-TUNCELİ'DE OPERASYON ELAZIĞ (A.A) - 22.06.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Tunceli'deki polis aracına yönelik saldırıyla ilgili, ''Operasyonlar başladı. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacak'' dedi. İçişleri Bakanı Güneş, saldırının yaşandığı Tunceli'ye gitmek üzere tarifeli uçakla geldiği Elazığ Havaalanı'nda, Vali Vekili Ercan Çiçek, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan Güneş, ''Bugün sabah saatlerinde Tunceli'nin Nazimiye ilçemizde devriye hizmeti gören bir ekip otomuzun uzaktan kumandalı bir patlayıcının infilak ettirilmesi suretiyle maalesef iki şehidimiz var'' dedi.  Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Güneş, ''Milletimize, ailesine, teşkilatımıza başsağlığı temenni ediyorum. Bu hain insanların sık sık başvurdukları bu yöntemler maalesef bizden iki evladımızı daha kopardı. Ancak bu yöntemlerle bir yere varılamayacağının bunların anlamaları lazım. Operasyonlar başladı. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Hepimizin başı sağolsun'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Eylemi PKK mı yaptı?'' şeklindeki sorusu üzerine Güneş, ''Yöntem ve usul onu gösteriyor. Buna göre de biz karşı tedbirler alarak operasyon başlattık'' dedi. Şehitler için törenin ne zaman ve nerede düzenleneceğinin sorulması üzerine Güneş, ''Arkadaşlarımızla görüşüp karar verdikten sonra belli olacak'' diye konuştu. Daha sonra helikopterle Tunceli'ye hareket eden İçişleri Bakanı Güneş'e, Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Bahrettin Demirer ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi (TEMÜH) Başkanı Yüksel Babal da eşlik etti.

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