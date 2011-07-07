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TUNCELİ'DE MAYIN PATLADI ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2011 18:20

-TUNCELİ'DE MAYIN PATLADI ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Tunceli'de teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu bir er hafif yaralandı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün merkeze bağlı dağlık arazi kesiminde yürütülen faaliyet sırasında, teröristlerce araziye yerleştirilmiş el yapımı mayın patladı. Patlamada hafif yaralanan bir er Elazığ Asker Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Öte yandan Ovacık ilçesinin dağlık kesiminde teröristlerce yola döşenen mayın bulundu. Mayın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

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