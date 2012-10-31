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Tunceli'de mayın patladı: 2 sivil öldü

Jandarma Karakolu'na erzak taşıyan araca yönelik saldırı iki kişinin ölümüne yol açtı

31 Ekim 2012 01:31

Tunceli'de jandarma karakoluna erzak taşıdığı ileri sürülen sivil bir aracın geçişi sırasında mayın patladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Tunceli-Ovacık karayolunun 40'ncı kilometresinde bulunan dün saat 18.00 sıralarında Aşağı Torunoba Jandarma Karakolu'na giden sivil bir aracın geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği mayın patladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdi.

Helikopterle patlama bölgesine asker indirilirken, parçalanan araçta kaç kişinin olduğu ve kimlerin olduğu konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik güçlerinin, çevrede ikinci bir tuzak bomba olabileceği ihtimaline karşı gerekli önlemleri alarak olay yerinde inceleme başlattı.

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